I sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro dopo l' incendio nella darsena di Cervia

Nella prima mattinata si è sviluppato un incendio che ha consumato quattro imbarcazioni nella darsena del porto di Cervia. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno inviato i sommozzatori del loro nucleo di Ravenna per effettuare controlli tecnici nelle acque e sulle imbarcazioni coinvolte. Le operazioni sono state concluse senza ulteriori incidenti o emergenze.

Terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio che, nella prima mattinata, ha distrutto quattro imbarcazioni nella darsena del porto di Cervia è intervenuto il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, al fine di effettuare ulteriori verifiche tecniche sulle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroOre di apprensione questa mattina a Cormano, nel Milanese, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il tetto di una palazzina. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro dopo l'incendio nella darsena di Cervia; Cervia, incendio al porto canale: anche i sommozzatori in azione VIDEO; Barche in fiamme, donna fugge e vola in acqua: salvata da un diportista; Incendio nel porto turistico, in fiamme 4 imbarcazioni. Cervia, incendio al porto canale: anche i sommozzatori in azione VIDEOIncendio al porto canale di Cervia: nella mattinata di oggi è intervenuto presso il porto turistico anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco ... corriereromagna.it Maggio qui a Cervia è quel momento sospeso in cui l’estate si affaccia senza fare rumore: la luce resta sempre un pò più a lungo e il mare sembra già pronto a tenervi compagnia. Se cercate una scusa per venire a trovarmi, eccovi 3 motivi validissimi: 1 - facebook.com facebook Cervia, incendio al porto turistico: quattro barche a fuoco x.com