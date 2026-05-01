Hiv 60 nuovi casi nel 2025 | test gratuiti in 40 farmacie

LA CAMPAGNA. L’iniziativa in occasione della «European Testing Week». «In 40 pazienti già i sintomi della malattia. Ancora troppa sottovalutazione». «C’è un problema culturale, che oscilla tra lo stigma della “linea viola” del passato (lo spot tv che circolava a inizio anni Novanta, ndr) e la scarsa conoscenza di oggi». In questa sintesi di Paolo Meli, coordinatore della rete Bergamo Fast-Track City, l’alleanza tra istituzioni e Terzo settore per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, c’è la complessità della sfida. L’HivAids e le malattie sessualmente trasmissibili paiono un retaggio del passato, almeno stando alla rara discussione nel dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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