Guida agli eventi del weekend 01 – 03 maggio

Nel fine settimana dal primo al tre maggio si svolgono diversi eventi nella regione. Tra questi, il «Festival degli Spaventapescari» e un «Concertino» musicale. Viene celebrato anche il «Centenario della Capitanio» con iniziative dedicate, mentre è prevista una «Passeggiata di primavera con gli asinelli» e la tradizionale «100 km e 10 castelli» che coinvolge diversi percorsi e località. La vasta proposta offre attività per vari interessi e fasce di pubblico.

Guida. Dal «Festival degli Spaventapasseri» al «Concertino», dal «Centenario della Capitanio» alla «Passeggiata di primavera con gli asinelli», passando per la «100km e 10 castelli». Ecco i nostri consigli per questo weekend Quest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure all’aria aperta. E per vostra fortuna, abbiamo raccolto gli eventi più interessanti per aiutarvi ad organizzare il vostro weekend ideale. Il weekend lungo inizia con i festeggiamenti per la festa dei lavoratori. Se non avete l’occasione di assistere al «Concerto del Primo Maggio» di Roma, potete comunque andare al NXT Station per il « Concertino ».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio) Things To Do in Dubai This Weekend | 1–3 May 2026 Guide Notizie correlate Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile); Fuorisalone 2026: le installazioni più belle che abbiamo visto a Milano; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Fuorisalone 2026: guida agli eventi da vedere nel weekend - Fuorisalone 2026: A Guide to Events in All the Districts. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio)Q uest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure ... ecodibergamo.it Al produttore Tommaso Masciantonio e al suo extravergine da Intosso di Casoli va il premio Diego Soracco 2026, il riconoscimento più importante della Guida agli extravergini di Slow Food #olio #abruzzo #chieti - facebook.com facebook Ponte del 1° maggio in Friuli Venezia Giulia: la guida agli eventi migliori tra mare, borghi, sagre e cultura #Cronaca #Cultura #Eventi #Turismo x.com