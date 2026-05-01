Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma quale crisi | fiori d’arancio in arrivo?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia molto seguita nel panorama dello spettacolo italiano. Si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello Vip e da allora sono sempre stati insieme. Recentemente sono stati al centro di voci che parlano di una crisi, ma non sono stati annunci ufficiali di rottura. La loro relazione continua a essere seguita con attenzione dai fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. L'influencer e l'opinionista de La vita in diretta si sono conosciuti all'interno del Grande fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Una storia d'amore che ha visto la nascita di un bambino nel gennaio 2025. Negli scorsi giorni, però, i Prelemi sono finiti al centro di un'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, che annunciava una crisi tra di loro. Una voce che è stata seccamente smentita dai diretti interessati, che sono apparsi complici e innamorati alla premier del sequel de Il diavolo veste Prada avvenuta a Milano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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