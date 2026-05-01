Gil Puche ha espresso grande apprezzamento per un giocatore attualmente in prestito al Venezia, sottolineando in particolare la sua velocità e il modo di giocare. Nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni, l’allenatore ha commentato come il suo talento abbia colpito positivamente durante le recenti sessioni di allenamento. Puche ha anche affermato di aver scommesso su di lui, ritenendo che possa avere un ruolo importante nella squadra.

di Francesco Spagnolo Gil Puche esalta Pietrelli nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni parlando molto bene del giocatore attualmente in prestito al Venezia. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di .com, Gil Puche ha utilizzato parole importanti per Pietrelli, esterno di proprietà dei bianconeri, ma in prestito al Venezia e proprio oggi con i lagunari ha ottenuto la promozione in Serie A. LEGGI L’ESCLUSIVA INTEGRALE A GIL PUCHE SU CHI LO HA IMPRESSIONATO – «Pietrelli lo scorso anno. Mi è piaciuto molto, quando è arrivato a gennaio non lo conoscevo, mi ha impressionato moltissimo il suo modo di giocare, le giocate che fa, la velocità».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gil Puche scommette su di lui: «Pietrelli mi ha impressionato per il suo modo di giocare, la velocità»

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