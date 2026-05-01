GF Vip stasera non va in onda | pausa per il personale e sfida Rai

Stasera il reality Grande Fratello Vip non andrà in onda su Canale 5. La programmazione è stata sospesa per permettere al personale di prendersi una pausa. Al suo posto, il film Il diavolo veste Prada verrà trasmesso in sostituzione. La decisione è stata presa anche per evitare sovrapposizioni con il Concertone Rai, che si svolgerà nello stesso periodo.

? Cosa sapere Canale 5 sospende il Grande Fratello Vip di venerdì 1 maggio.. Il film Il diavolo veste Prada sostituisce il reality per evitare il Concertone Rai.. Canale 5 ha deciso di sospendere la messa in onda del Grande Fratello Vip 2026 questo venerdì 1 maggio, privilegiando il riposo delle maestranze e la programmazione cinematografica per evitare la competizione con il Concertone di Roma. Il palinsesto televisivo di questa serata festiva subisce una variazione significativa rispetto alla consueta programmazione settimanale dello storico reality show. Invece del solito appuntamento serale, che solitamente vede la casa più spiata d’Italia protagonista anche nel doppio appuntamento della settimana, stasera gli spettatori troveranno un diverso contenuto nel prime time.🔗 Leggi su Ameve.eu

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