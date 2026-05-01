A Gerusalemme, una suora è stata aggredita nei pressi della Tomba di David. La polizia israeliana ha fermato un uomo di 36 anni che era stato ripreso in un video mentre compiva l'aggressione vicino alla Città Vecchia. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’episodio o sulle condizioni della vittima.

La polizia israeliana ha arrestato un 36enne ripreso in un video mentre aggrediva una suora vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme. Gli agenti hanno riferito che l’uomo, ancora senza nome, è stato arrestato dopo l’attacco di mercoledì vicino alla Tomba di David – un luogo sacro fuori dalla Porta di Sion, nella parte meridionale della Città Vecchia – “con l’accusa di attacco a sfondo razziale”, ed è rimasto in custodia. Il video della polizia mostra la suora spinta a terra e l’aggressore che indossava lo tzitzit, un indumento intimo con frange indossato da alcuni ebrei osservanti. La Città Vecchia di Gerusalemme est, annessa a Israele, è un’enclave secolare fortificata costruita su millenni di storia e sede di alcuni dei luoghi più sacri per ebrei, cristiani e musulmani.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gerusalemme, suora aggredita vicino alla Tomba di David: arrestato 36enne per attacco razziale

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LaPresse. . Gerusalemme Citta' Vecchia, suora aggredita vicino alla Tomba di David: polizia israeliana arresta 36enne con accusa di attacco a sfondo razziale. Il video della polizia mostra la suora spinta a terra. #Gerusalemme #Jerusalem #Suora #Aggressio - facebook.com facebook