Fuoco tra Lucca e Pisa | tre Canadair e case evacuate ad Asciano

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato tra le aree di Lucca e Pisa, portando all'intervento di tre Canadair. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate tra Santa Maria del Giudice e Asciano, dove alcune abitazioni sono state evacuate per motivi di sicurezza. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o danni alle strutture, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

? Cosa sapere Incendio tra Lucca e Pisa: tre Canadair operano tra Santa Maria del Giudice e Asciano.. Le fiamme nel sottobosco hanno costretto le autorità a evacuare diverse abitazioni ad Asciano.. Tre Canadair sono stati mobilitati dall’alba per domare le fiamme che stanno divorando la vegetazione tra Santa Maria del Giudice e i comuni di San Giuliano Terme e Asciano, costringendo le autorità a evacuare diverse abitazioni nella zona di Asciano. L’incendio, che ha colpito il territorio tra Lucca e Pisa, ha richiesto un intervento massiccio sin dalle prime ore della giornata. I velivoli per il lancio dell’acqua sono arrivati dalle basi operative di Genova e Ciampino, in provincia di Roma, per supportare le squadre impegnate sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

fuoco tra lucca e pisa tre canadair e case evacuate ad asciano
© Ameve.eu - Fuoco tra Lucca e Pisa: tre Canadair e case evacuate ad Asciano

Notizie correlate

Incendio tra Lucca e Pisa, canadair in azione e abitazioni evacuate ad Asciano(Adnkronos) – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa,...

Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Incendio tra Lucca e Pisa, in fiamme 250 ettari di bosco; Incendio tra Lucca e Pisa, canadair in azione e abitazioni evacuate ad Asciano; Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate; Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogo.

fuoco tra lucca eLucca, incendio sul monte Faeta: le immagini dal canadair dei vigili del fuocoProseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e ... ilmessaggero.it

fuoco tra lucca eOltre 3mila persone rischiano di perdere la casa per un grosso incendio scoppiato tra Lucca e PisaSono ore drammatiche a Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. Quello che era iniziato come un rogo di vegetazione si è trasformato in un’emergenza che ha tenuto sveglie centinaia di pe ... today.it

Digita per trovare news e video correlati.