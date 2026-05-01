Fuoco tra Lucca e Pisa | tre Canadair e case evacuate ad Asciano

Un incendio si è sviluppato tra le aree di Lucca e Pisa, portando all'intervento di tre Canadair. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate tra Santa Maria del Giudice e Asciano, dove alcune abitazioni sono state evacuate per motivi di sicurezza. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o danni alle strutture, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

? Cosa sapere Incendio tra Lucca e Pisa: tre Canadair operano tra Santa Maria del Giudice e Asciano.. Le fiamme nel sottobosco hanno costretto le autorità a evacuare diverse abitazioni ad Asciano.. Tre Canadair sono stati mobilitati dall’alba per domare le fiamme che stanno divorando la vegetazione tra Santa Maria del Giudice e i comuni di San Giuliano Terme e Asciano, costringendo le autorità a evacuare diverse abitazioni nella zona di Asciano. L’incendio, che ha colpito il territorio tra Lucca e Pisa, ha richiesto un intervento massiccio sin dalle prime ore della giornata. I velivoli per il lancio dell’acqua sono arrivati dalle basi operative di Genova e Ciampino, in provincia di Roma, per supportare le squadre impegnate sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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