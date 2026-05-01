Fasson a zero in Serie A | Como e non solo | ESCLUSIVO

Il difensore brasiliano, che ha anche il passaporto italiano, è attualmente sotto contratto con il Lokomotiv Mosca, con scadenza prevista a breve. Al momento, si parla di un possibile trasferimento in Serie A, coinvolgendo anche il Como e altre squadre italiane. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato lo rendono un nome di interesse per diversi club del massimo campionato italiano.

Il difensore brasiliano ha passaporto italiano ed è in scadenza col Lokomotiv Mosca Possibile futuro in Serie A per Lucas Fasson. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il difensore brasiliano interessa a più di un club italiano. Tra questi c’è il Como. Fasson a zero in Serie A: Como e non solo (InstagramAI) – Calciomercato.it Come si dice in questi casi, Fasson è un’opportunità di mercato essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La Lokomotiv gli ha proposto il rinnovo, ma il classe 2001 si è preso del tempo per riflettere allettato dalla possibilità di un trasferimento in Serie A o in un altro dei principali campionati europei.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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