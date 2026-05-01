A Roma, alcune avvocate hanno presentato un esposto riguardante il sequestro di un attivista avvenuto in acque internazionali. L'episodio riguarda il fermo di una persona coinvolta in attività di protesta, con dettagli ancora in fase di verifica. Le avvocate hanno depositato la denuncia per evidenziare quanto accaduto e chiedere chiarimenti sulle modalità del sequestro. La vicenda è al centro dell'attenzione nel settore legale.

? Cosa sapere Un pool di avvocate denuncia a Roma il sequestro di Abukeshek in acque internazionali.. L'esposto ipotizza il sequestro di persona e il rifiuto di atti d'ufficio.. Un pool di avvocate ha presentato un esposto alla Procura di Roma per denunciare il sequestro di Saif Abdelrahim Abukeshek, avvenuto in acque internazionali presso l’isola di Creta da parte di un mezzo militare israeliano. La richiesta di intervento immediato dei magistrati romani è stata avanzata dalle legali Patrizia Corpina, Francesca Cancellaro, Tatiana Montella, Sonia Randazzo e Serena Romano. L’obiettivo dichiarato del team legale è quello di bloccare le manovre della Marina dello Stato ebraico contro la nave Eros 1, impedendo che il sequestro prosegua e prevenendo possibili trattamenti inumani o degradanti nei confronti degli attivisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esposto a Roma: avvocate denunciano il sequestro di un attivista

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