Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Terza Circoscrizione

A Messina, alle prossime elezioni del 2026, la Terza Circoscrizione si prepara a una competizione intensa. Tra i candidati figura Lino Cucè, che in passato ha ricoperto la carica di presidente e ora si presenta con il sostegno di undici liste. Cucè si avvicina all’area politica di Cateno De Luca, mentre la sfida coinvolge altri candidati e schieramenti che si stanno delineando in queste settimane.

Alla Terza Circoscrizione si preannuncia una sfida particolarmente serrata. In campo c’è Lino Cucè, già presidente in passato con Forza Italia e oggi vicino all’area di Cateno De Luca, sostenuto da un ampio schieramento di undici liste. A contendergli la guida della circoscrizione è Alessandro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Quarta CircoscrizioneAlla Quarta Circoscrizione la sfida vede Santino “Santi” Cannavò per il centrosinistra, figura civica legata al mondo sportivo e del ciclismo,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione; Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Quarta Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza CircoscrizioneCacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati. MESSINA – Corsa a tre anche per la presidenza della terza circoscrizione alle prossime ele ... tempostretto.it Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alle 7 CircoscrizioniGli elenchi e i nomi dei candidati alle Circoscrizioni in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio da Tempostretto.it ... msn.com Gli orti urbani della Terza Circoscrizione di Verona si rinnovano e oggi diventano spazio di incontro. Questi spazi non sono più solo un punto di riferimento per gli anziani, ma si aprono anche a famiglie e bambini: sono infatti 25 i lotti destinati alle fam - facebook.com facebook