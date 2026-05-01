Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Settima Circoscrizione

A Messina nel 2026 si svolgeranno le elezioni per la Settima Circoscrizione, una delle nuove circoscrizioni istituite nel 2025. La circoscrizione è collegata anche alla mancata realizzazione del progetto del nuovo Comune di Montemare. Sono state presentate diverse liste e candidati che partecipano alla competizione elettorale, ancora senza un esito definitivo. La campagna elettorale si sta sviluppando in un clima di attesa e confronti tra i vari rappresentanti.

La Settima Circoscrizione, introdotta nel 2025 e legata anche al mancato progetto del nuovo Comune di Montemare, si presenta come una sfida ancora aperta. Per il centrodestra corre Francesco Pagano, presidente uscente della Sesta Circoscrizione, con un forte radicamento nelle aree collinari delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione; Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Settima Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alle 7 Circoscrizioni. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima CircoscrizioneLa neonata municipalità vedrà sfidarsi Pagano, Grosso e Caprì per la presidenza. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Messina, Basile sulla settima circoscrizione: pianificati 9 interventi grazie a 35 milioni di fondiÈ cominciato dalla Settima Municipalità il terzo giro del tour di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente Ninni Caprì, ha incontrato domenica sera a Salice, in Piazza Pr ... strettoweb.com À della #circoscrizione6 in questa settimana. #torino #circoscrizione6 #circ6 - facebook.com facebook Lo scarico previsto a Punta Matese, mozione della settima circoscrizione: "Si riveda il progetto" ift.tt/x15REXS x.com