Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Sesta Circoscrizione

Le elezioni previste nel 2026 a Messina coinvolgono i candidati e le liste che si presenteranno nella Sesta Circoscrizione. Questa zona si trova nella parte nord della città e si estende da Contemplazione a Gesso, comprendendo sia aree costiere che collinari. Il centro amministrativo di questa circoscrizione si trova a Ganzirri. Sono stati annunciati i nomi dei candidati e le forze politiche che li sosterranno.

La circoscrizione si estende nella zona nord di Messina, da Contemplazione fino a Gesso, includendo aree costiere e collinari con centro amministrativo a Ganzirri. Nella Sesta Circoscrizione il centrodestra schiera Salvatore Scandurra, eletto nella precedente tornata con una lista civica. Sud.🔗 Leggi su Messinatoday.it Valorizzare le Circoscrizioni Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Sesta Circoscrizione; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione; Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Settima Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla sesta circoscrizioneCardile per ScN, Scandurra per il centrodestra e Valbruzzi per il centrosinistra si sfida per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alle 7 CircoscrizioniGli elenchi e i nomi dei candidati alle Circoscrizioni in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio da Tempostretto.it ... msn.com Questa é la sesta circoscrizione, quella di Torre Faro e della parte più suggestiva dello Stretto di Messina , ma la qualità delle nostre candidate e dei nostri candidati e il loro modo di lavorare è uguale in tutto il territorio comunale. - facebook.com facebook