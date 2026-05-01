Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Quarta Circoscrizione

A Messina, sono stati presentati i candidati per le elezioni del 2026 nella Quarta Circoscrizione. Tra i nomi in campo figura Santino “Santi” Cannavò, sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Cannavò, noto nel mondo sportivo e del ciclismo, rappresenta una figura civica che si presenta come candidato per il centrosinistra. La sua candidatura si affianca a quella di altri candidati e liste che si stanno delineando in questa fase pre-elettorale.

Alla Quarta Circoscrizione la sfida vede Santino “Santi” Cannavò per il centrosinistra, figura civica legata al mondo sportivo e del ciclismo, sostenuto da Pd e M5S. Per il centrodestra si presenta Nicola Cucinotta, ex Pd e già consigliere comunale con incarichi istituzionali, oggi rientrato in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Quarta Circoscrizione; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Settima Circoscrizione. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla quarta circoscrizioneSfida a tre per la presidenza tra Renato Coletta, Nicola Cucinotta e Santi Cannavò: tutti i nomi dei candidati. da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alle 7 CircoscrizioniGli elenchi e i nomi dei candidati alle Circoscrizioni in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio da Tempostretto.it ... msn.com Quarta circoscrizione, locali inagibili e fatiscienti: in fase d'avvio una serie d'interventi tampone nella sede di viale Regione ift.tt/wdnDClm x.com QUARTA CIRCOSCRIZIONE: I DIPENDENTI DELLA POSTAZIONE ANAGRAFICA SONO TUTTI IN MALATTIA. SALTANO GLI APPUNTAMENTI PER LA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA! Porte chiuse alla postazione anagrafica decentrata di viale Regione, - facebook.com facebook