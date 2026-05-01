Elezioni a Messina 2025 candidati e liste alla Quinta Circoscrizione

A Messina, alle prossime elezioni del 2025, la Quinta Circoscrizione vede la conferma del presidente uscente, Raffaele Verso, che si presenta nuovamente con il sostegno di sette liste. Verso, rappresentante dell’area “Genovesiana”, era stato eletto nel 2022 con una percentuale significativa di voti. La sua candidatura si inserisce in un quadro in cui la partecipazione politica nella circoscrizione si concentra sulla continuità amministrativa.

Alla Quinta Circoscrizione si ricandida il presidente uscente Raffaele Verso, espressione dell’area “Genovesiana”, sostenuto da sette liste e già eletto nel 2022 con una forte percentuale di consensi. La sfida principale arriva dal centrosinistra con Giuseppe “Pippo” Picciotto, consigliere di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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