Elezioni 2026 liste e candidati nei sette Quartieri | tutti i nomi

Per le elezioni del 2026 sono state presentate diverse liste e candidati distribuiti nei sette Quartieri, aumentati rispetto ai sei precedenti dopo la decisione dell’ex giunta e del Consiglio comunale. Sono coinvolti migliaia di candidati e centinaia di liste, con i presidenti dei Quartieri che rappresentano tra gli incarichi più ambiti. La campagna elettorale si concentra sulla competizione tra i diversi aspiranti alla guida delle aree municipali.

Migliaia di candidati, centinaia di liste, sette Quartieri da rinnovare e non più sei dopo l'aumento deciso dall'ex giunta Basile e dal Consiglio comunale, le sfide tra presidenti che sono tra gli incarichi politici più ambiti. A fine mese si voterà anche nelle circoscrizioni a nord e sud del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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