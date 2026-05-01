Eddie Brock e Maria Antonietta al Primo Maggio | le dichiarazioni dei due artisti

Durante la manifestazione del Primo Maggio a Roma, due giovani artisti hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Eddie Brock e Maria Antonietta hanno commentato le proprie esperienze e le attività svolte durante la giornata. Entrambi hanno partecipato agli eventi e si sono soffermati sugli aspetti più significativi della loro presenza, condividendo pensieri sulle tematiche affrontate e sul ruolo della musica e dell’arte in occasione della festa dei lavoratori.

Eddie Brock e Maria Antonietta al Primo Maggio: ecco le dichiarazioni dei due giovani artisti. Roma, Primo Maggio. Non è solo un concerto: è un organismo vivo. Vibra tra le casse, pulsa sotto i piedi della folla, respira nei cori che si alzano come onde. Ma quest’anno, tra i nomi in lineup e gli artisti annunciati, ce n’è uno che nessuno aveva previsto. O forse due: Eddie Brock e anche Maria Antonietta. I due giovani artisti negli scorsi mesi hanno calcato il palcoscenico del Teatro Ariston prendendo parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Leggi anche Geolier, la voce dei giovani lavoratori. L’impeccabile risposta (VIDEO) Eddie...🔗 Leggi su 361magazine.com

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