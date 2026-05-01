Droga violenta le donne e condivide i video | Ubaldo Manuali condannato ad altri 7 anni quattro vittime

Un uomo è stato condannato a sette anni di reclusione per violenza sessuale aggravata. La condanna si aggiunge a una precedente, portando la pena complessiva a oltre sedici anni. Quattro donne sono state coinvolte in casi di violenza e abusi da parte dell’uomo, tra cui una quarta vittima che avrebbe subito uno stupro. Le autorità hanno anche sequestrato video che mostrano atti di violenza.

Una quarta donna sarebbe stata stuprata da Ubaldo Manuali. Condannato già a 9 anni e 10 mesi, ha ricevuto una nuova condanna ad altri 7 anni per violenza sessuale aggravata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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