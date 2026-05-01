Dopo il primo negozio a Milano i due creativi romagnoli tornano nella loro terra e aprono un altro store

Dopo due anni dall’apertura del primo negozio a Milano, "Collanine Colorate" - creatura del forlivese Lorenzo Franchini e del riminese Giacomo Giovagnoli - arriva anche a Cervia. Entrambi di origini romagnole, i due creativi imprenditori tornano nella loro terra con una nuova apertura. Sabato 2.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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