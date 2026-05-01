Diretta gol Serie A LIVE | Leris risponde a Banda si stappa Pisa Lecce

Durante la 35esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con risultati che hanno visto Leris rispondere a Banda e un match tra Pisa e Lecce. La cronaca delle partite ha incluso moviole, tabellini e aggiornamenti in tempo reale, offrendo una panoramica completa degli eventi sul campo. La giornata si è svolta con diverse sfide che hanno tenuto alta l’attenzione sugli sviluppi del campionato.

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