Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Ala Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Cielo stellato 5 Pezzi 0b-864 – idea regalo inter

In vista di un compleanno, si presenta l’opportunità di scegliere un regalo originale come un set di cinque quadri diamantati con tema cielo stellato. Questi kit di diamond painting, di grandi dimensioni 100x60cm, includono materiali e istruzioni complete per creare opere d’arte con strass e cristalli. La composizione è pensata per adulti e può essere un’idea per decorare soggiorno o camera, offrendo un’attività creativa e decorativa.

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