Di Rosa | Creeremo 200 posti di lavoro per fermare l’emigrazione

Il candidato Di Rosa ha annunciato l’intenzione di creare 200 posti di lavoro stabili ad Agrigento. La proposta prevede di gestire pubblicamente servizi e parcheggi per favorire l’occupazione locale. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’emigrazione dei residenti attraverso nuove opportunità di impiego. La proposta si inserisce nel quadro delle iniziative per incentivare lo sviluppo economico della città.

? Cosa sapere Il candidato Di Rosa propone 200 nuovi posti di lavoro stabili ad Agrigento.. Il piano mira a contrastare l'emigrazione tramite la gestione pubblica di servizi e parcheggi.. Il candidato sindaco Di Rosa punta a generare 200 nuovi impieghi stabili ad Agrigento per contrastare l’emigrazione forzata di giovani e nuclei familiari che oggi colpisce la città in questo primo maggio 2026. La realtà di Agrigento emerge con amarezza in questa giornata dedicata al lavoro, quando il vuoto lasciato da figli, coniugi e nipoti costretti ad allontanarsi dal territorio diventa un segno indelebile nelle case dei quartieri. Giuseppe Di Rosa ha affrontato la questione con fermezza, sostenendo che la verità sulla condizione cittadina richieda coraggio e non può più essere ignorata mentre la comunità fatica a trovare sbocchi occupazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Di Rosa: “Creeremo 200 posti di lavoro per fermare l’emigrazione Notizie correlate Primo maggio, il candidato sindaco Di Rosa: "Mentre gli altri hanno speso milioni, noi creeremo 200 posti di lavoro veri”Agrigento celebra oggi la Festa del Lavoro con una realtà che non può più essere nascosta: una città che continua ad annaspare mentre intere famiglie... Carrefour: 1.200 punti vendita e 12.000 posti di lavoroL’apertura di un supermercato Carrefour in franchising rappresenta oggi una delle vie più solide desidera investire nel settore della grande...