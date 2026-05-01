La vicenda giudiziaria di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, si è conclusa con il respingimento di tutti i ricorsi presentati. La sua battaglia legale, iniziata con il processo e proseguita con vari appelli, ha visto ogni intervento giudiziario respinto, lasciando così invariata la condanna definitiva. La lunga serie di decisioni negative ha segnato un passaggio importante nel procedimento.

Per Alberto Stasi, la strada giudiziaria successiva alla condanna definitiva è stata lunga, articolata e, soprattutto, costellata di esiti negativi. Un percorso che, nel tempo, ha attraversato tutti i possibili gradi di giudizio e strumenti di impugnazione straordinaria, senza mai riuscire a scalfire il verdetto per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Uno scenario che – nel caso Andrea Sempio dovesse essere rinviato a giudizio – potrebbe cambiare. Si avvicina il momento della chiusura indagini sul 38enne da parte della procura di Pavia e dopo il deposito degli atti la difesa dell’ex bocconiano avrà modo di leggere cosa c’è alla base della convinzione degli inquirenti che sia stato l’allora 18enne amico di Marco Poggi a infierire sulla 26enne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi

Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026

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