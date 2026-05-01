Dalle macchinine in un VHS al mercato globale | il sogno di Jean Fonso

Jean Fonso ha iniziato la sua attività con semplici macchinine in un VHS e, nel corso di quattordici anni, ha sviluppato un commercio di auto che si estende su scala globale. Alcuni modelli d'epoca sono arrivati a raggiungere valori di mercato superiori a venti volte rispetto ai prezzi iniziali. La sua esperienza comprende la gestione di un mercato internazionale di veicoli, con un'attenzione particolare a modelli storici e di collezione.

? Cosa sapere Jean Fonso gestisce un mercato globale di auto dopo quattordici anni di attività.. Il valore di alcuni modelli d'epoca è passato da 20.000 a 90.000 euro.. In occasione della celebrazione del primo maggio 2026, il racconto di Jean Fonso trasforma una storia di quattordici anni di attività commerciale in un esempio di come l’intraprendenza possa nascere tra i circuiti di un vecchio videoregistratore negli anni del mercato Blockbuster. Tutto ebbe inizio con un guasto domestico che divenne la scintilla di un sogno: il padre di Jean Fonso, tentando di riparare un apparecchio VHS, osservò con ironia un interno pieno di piccoli veicoli giocattolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle macchinine in un VHS al mercato globale: il sogno di Jean Fonso Notizie correlate Mercato Inter, sono ben tre i nomi per il dopo Sommer: dalle scelte “italiane” al sogno argentino…Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Leggi anche: Un’auto su tre al mondo parla cinese. Pechino conquista il mercato globale