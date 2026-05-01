Dal 1 maggio orario estivo ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo

A partire da oggi, 1 maggio, entra in vigore l’orario estivo delle zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo. Con questa modifica, il periodo di accesso consentito viene esteso, permettendo un utilizzo più ampio delle aree interessate durante le ore serali e notturne. La decisione riguarda specificamente le zone centrali e storiche di alcuni quartieri della città.

Da oggi 1 maggio, scatta l’orario estivo per le due Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo e si estende il periodo di funzionamento. Dal Primo maggio e sino a ottobre, le due Ztl notturne sono chiuse ai non autorizzati dal mercoledì al sabato, anche nei festivi. Invariato l’orario di funzionamento dei varchi, dalle 21.30 alle 3. Le altre due Ztl notturne di Centro e Testaccio mantengono invece l’orario del resto dell’anno: il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3, ma esclusi i festivi. Nel mese di agosto, le Zone a traffico limitato notturne non sono in funzione. Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati: il biglietto costa come un weekend al mare Testata giornalistica Registrata con iscrizione Tribunale di Roma n.🔗 Leggi su Funweek.it

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