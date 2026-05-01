cure contro fatture

Uno dei giovani coinvolti nell'incendio di Crans Montana è stato dimesso dall'ospedale Niguarda dopo essere stato curato per le ferite riportate nell'incidente. L'evento si è verificato ieri, coinvolgendo diverse persone. L'assessore ha fornito aggiornamenti sulla situazione, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sui loro stati di salute. La faccenda è ancora sotto l'attenzione delle autorità competenti.

Uno dei ragazzi feriti nel rogo di Crans Montana ieri ha lasciato l'ospedale Niguarda. L'assessore Guido Bertolaso??ha salutato con un post le dimissioni spiegando che “il suo rientro a casa oggi è una gioia per tutti noi che lo abbiamo seguito e curato come un figlio, è il successo di un gioco di squadra fra le migliori eccellenze della sanità lombarda”. La sanità lombarda non ha mai smesso di seguirlo in questi quattro mesi di ricovero, soprattutto “in quei dieci giorni in cui Lorenzo è rimasto attaccato all'ECMO per le complicanze respiratorie al Policlinico”. Quanto avrebbe dovuto sborsare la famiglia se quegli ottanta giorni di ricovero Lorenzo li avesse trascorsi in Svizzera? Avrebbero avuto bisogno di accendere un mutuo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Crans-Montana, Meloni Contro la Svizzera: Richiesta Ignobile

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