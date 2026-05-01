Il 1° maggio a Cornuda si è verificato uno scontro tra due auto che si è concluso con sei persone ferite, tra cui due bambine. L’incidente è avvenuto in prossimità di una strada principale e ha causato il ribaltamento di una delle vetture nel fosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti e li hanno accompagnati all’ospedale di Montebelluna per le cure necessarie.

? Cosa sapere Scontro tra due auto a Cornuda il 1° maggio con sei feriti, incluse due bambine.. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Montebelluna dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco.. Via Padova a Cornuda si è trasformata in un teatro di emergenza intorno alle 18:30 di questo 1° maggio, quando lo scontro tra due vetture ha spinto uno dei mezzi fuori strada, finendo nel fossato laterale. Il bilancio del sinistro vede coinvolte sei persone, tra cui quattro adulti e due bambine, tutte trasportate d’urgenza all’ospedale di Montebelluna dopo le operazioni di soccorso coordinate dai Vigili del Fuoco di Asolo e dal personale del Suem 118.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cornuda, auto nel fosso: 6 feriti tra cui due bambine dopo lo scontro

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