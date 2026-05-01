Coriano celebra il Primo Maggio dedicato ai lavoratori con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli

A Coriano si è svolta la tradizionale celebrazione del Primo Maggio, giornata dedicata ai lavoratori e alle loro attività. La manifestazione ha visto una grande partecipazione della comunità locale, con una cerimonia incentrata sulla benedizione dei mezzi agricoli, un rito che richiama le radici rurali della festa. L’evento si svolge ogni anno in questa data, coinvolgendo cittadini e operatori del settore agricolo.

Grande partecipazione a Coriano per il Primo Maggio, Festa Cristiana del Lavoro, tradizionalmente legata al mondo agricolo e alle sue radici. Il centro storico si è animato fin dalle prime ore della giornata con oltre 150 mezzi agricoli, tra trattori, mietitrebbie, seminatrici e attrezzature da.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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