In Corea, le strutture penitenziarie sono sovraffollate al 138%, con circa 17.600 detenuti in più rispetto alla capienza ufficiale. Questa situazione evidenzia che gli istituti non riescono a ospitare correttamente tutti i detenuti, creando condizioni di convivenza difficili e problematiche legate alla gestione delle carceri. La presenza di un numero così elevato di persone oltre i limiti di capienza solleva preoccupazioni sulla tutela della dignità dei detenuti.

? Cosa sapere Il sovraffollamento carcerario nazionale raggiunge il 138% con 17.607 detenuti oltre i limiti.. A Cosenza la struttura supera i 280 detenuti su 220 posti regolarmente disponibili.. Emilia Corea, la garante per i diritti dei detenuti del Comune di Cosenza, ha denunciato il sovraffollamento nelle carceri italiane che ha raggiunto il 138% durante un intervento sulla trasmissione Fatti Vivi su RLB. Il quadro che emerge dall’analisi della garante cosentina delinea una realtà in cui la dignità umana viene messa a dura prova da numeri che non lasciano spazio a interpretazioni. Secondo il report analitico intitolato Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale, aggiornato ad aprile 2026, il sistema penitenziario nazionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corea: carceri al 138%, la dignità dei detenuti è a rischio

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