Un uomo di 88 anni, ex carabiniere, è morto ieri mattina a Chieti dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio. La Procura ha avviato un'indagine per approfondire le cause dell'accaduto, che potrebbe essere collegato alla recente scomparsa della figlia dell’uomo. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su eventuali indagini o dichiarazioni degli inquirenti.

? Cosa sapere Un ex carabiniere di 88 anni cade dal quarto piano a Chieti nella mattinata di ieri.. La Procura indaga sul gesto volontario legato alla recente scomparsa della figlia dell'uomo.. Un ex carabiniere di 88 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri a Chieti, precipitando dal quarto piano di un edificio situato nella zona stadio, tra via Amiterno e l’area che si affaccia su piazza Roccaraso. Il dramma è avvenuto in un quartiere dove la quotidianità scorre tra le strade che portano verso lo stadio. L’allarme è scattato quando un vicino di casa ha scoperto il corpo dell’anziano a terra. Poco prima del tragico evento, la moglie dell’uomo era uscita di casa per recarsi in farmacia; al suo ritorno, la casa era vuota e l’abitazione silenziosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, ex carabiniere di 88 anni precipita dal quarto piano: è morto

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