Per il ciclo 2027-2031, i diritti televisivi della Champions League sono stimati superare i 5 miliardi di euro, con un incremento del 25% rispetto ai tre anni precedenti. Il nuovo formato con 36 squadre ha contribuito a questa crescita, aumentando i ricavi complessivi. La competizione europea si prepara così a generare entrate record, riflettendo un aumento significativo rispetto alle edizioni passate.

? Cosa sapere I proventi Champions League supereranno i 5 miliardi di euro nel ciclo 2027-2031.. Il nuovo formato con 36 squadre spinge i ricavi del 25% rispetto al triennio precedente.. I proventi della Champions League supereranno i 5 miliardi di euro ogni anno nel prossimo ciclo di diritti televisivi, segnando un traguardo senza precedenti per le competizioni europee dopo l’assegnazione dei diritti in altri 19 territori. L’annuncio ufficiale della UC3, la joint venture che unisce l’Uefa all’associazione dei club europei con il supporto dell’agenzia Relevent, ha delineato un finanziario in fortissima espansione. Il nuovo periodo di gestione dei diritti, che andrà dal 2027 al 2031, vedrà una crescita massiccia rispetto alle cifre attuali, che si attestano mediamente sui 4,4 miliardi di euro a stagione per il triennio 2024-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: i diritti TV puntano ai 5 miliardi di euro

Notizie correlate

La Uefa sfonda il muro dei 5 miliardi con i nuovi diritti tv della Champions: chi paga e quantoQuanto valgono i nuovi diritti tv della Champions League? Più di 5 miliardi di euro l’anno.

Champions League, via ai quarti di finale: programma e orari tvBologna, 6 aprile 2026 – Il grande spettacolo della Champions League torna sui grandi schermi, purtroppo senza italiane.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cosa succede se la vincitrice della UEFA Champions League si è già qualificata alla fase campionato attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Home of Football: La Champions League ancora su blue Sport: diritti fino al 2031 | blue News; Disney+ ha acquisito i diritti per trasmettere la Champions League in alcuni Paesi europei, ed è la prima volta che succede.

La Uefa sfonda il muro dei 5 miliardi con i nuovi diritti tv della Champions: chi paga e quantoLa Uefa supera i 5 miliardi annui di ricavi tv e commerciali per il ciclo 2027-2031. Aumento del 40%. In Italia confermati Sky e Amazon Prime Video. ilnapolista.it

Champions, ricavi record dai diritti televisivi: 5 miliardi all'anno nel nuovo cicloL'Uefa ha venduto i diritti per il 2027-31 in altri 19 territori: ormai è sicuro che i ricavi delle coppe, già a quota 4,4 miliardi a stagione, segneranno un nuovo primato ... gazzetta.it

La stagione da sogno del Napoli Women sta superando ogni tipo di aspettativa Una vittoria nel big match di domani contro la Juventus porterebbe le azzurre al terzo posto in classifica, che vale la qualificazione alla prossima Champions League Un risulta - facebook.com facebook

Lotta Champions League: le 4 domande per le ultime 4 partite di Serie A #MilanPress x.com