Carabinieri il Governo nomina Mennitti nuovo Vicecomandante Generale

Il Governo ha deciso di nominare il Generale Massimo Mennitti come nuovo Vicecomandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. La nomina è stata ufficializzata di recente e entrerà in vigore a breve. Mennitti sostituirà il precedente vicecommissario e assumerà le sue nuove funzioni nel comando centrale dell'istituzione. La nomina segue una serie di passaggi formali previsti dalla normativa vigente.

? Cosa sapere Il Governo nomina il Generale Massimo Mennitti Vicecomandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.. Mennitti sostituisce il Generale Marco Minicucci garantendo continuità ai vertici dell'istituzione.. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti al ruolo di Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, su proposta avanzata dal ministro Guido Crosetto. La decisione presa dal governo segna un passaggio cruciale per i vertici dell’istituzione, portando alla guida della vice-direzione un ufficiale che ha costruito il proprio prestigio attraverso una carriera scandita da responsabilità crescenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carabinieri, il Governo nomina Mennitti nuovo Vicecomandante Generale Notizie correlate Rimpasto di giunta a Piombino, Ferrari nomina due nuovi assessori: alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieriNeppure un mese fa il terremoto nella maggioranza, quando la lista civica Lavoro&Ambiente comunicò la frattura ormai insanabile con le politiche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti a Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; Agnone porta bene: dopo la visita in Fonderia il generale Mennitti nominato vicecomandante generale dell’Arma; Vicecomandante Generale Carabinieri, Mennitti succede a Minicucci: perché il ruolo continua a dividere dopo la riforma del decreto Sicurezza. Vicecomandante Generale Carabinieri, Mennitti succede a Minicucci: perché il ruolo continua a dividere dopo la riforma del decreto SicurezzaMassimo Mennitti nominato Vicecomandante Generale dei Carabinieri. Cosa cambia dopo il decreto Sicurezza 2026, il passaggio da Marco Minicucci e il nodo su ruolo, costi e mandato biennale. infodifesa.it Luongo è il nuovo comandante generale dei Carabinieri: passa la linea CrosettoVia libera del consiglio dei ministri alla nomina di Salvatore Luongo come comandante generale dei Carabinieri. Luongo prenderà il posto di Teo Luzi, del quale è stato dallo scorso maggio ... ilfoglio.it Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti a Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. “Al Generale Mennitti rivolgo i miei più sinceri auguri per quest - facebook.com facebook Carabinieri, Massimo Mennitti nominato Vicecomandante Generale: perché il ruolo continua a dividere dopo la riforma del decreto Sicurezza 2026 Nomina ai vertici dell’Arma, ma il vero nodo resta il ruolo. Il Governo lo proroga a due anni, ma forse avrebbe d x.com