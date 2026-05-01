Un commento pubblicato da un politico mette in discussione le posizioni di chi sostiene figure pubbliche come Trump o Musk, definendoli fascisti. La frase citata rivela un tono duro, con l’affermazione che chi la pensa diversamente potrebbe essere escluso o eliminato. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori del panorama politico e sociale.

“Non solo non ti voglio più ascoltare, ma comincio a considerare normale il fatto che tu possa essere eliminato”. È un giudizio diretto, con cui Daniele Capezzone descrive una sinistra divenuta sempre più intollerante verso chi non ne condivide le posizioni. È emerso nel corso della presentazione del suo libro Trumpisti o muskisti, comunque fascisti. Sinistra a caccia di nemici, che ha riunito a Roma esponenti politici, giuristi e giornalisti nella Sala Convegni della F ondazione Alleanza nazionale. L’incontro, promosso dall’ Associazione M.arte insieme alla Fondazione, si è svolto il 29 aprile davanti a una platea attenta. A portare i saluti Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, e Vittorio De Pedys, presidente dell’associazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Capezzone presenta “Trumpisti o muskisti, comunque fascisti”: la sinistra e la fabbrica dei nemici

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