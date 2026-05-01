Canicattì 194 parrocchie unite | giovani custodi della legalità

A Canicattì si sono riunite 194 parrocchie dell'Agrigentino per il Giovaninfesta 2026, un'iniziativa che coinvolge numerosi giovani della zona. Durante l'incontro, l'arcivescovo ha parlato ai partecipanti, citando il giudice Rosario Livatino come esempio di impegno nella legalità. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle parrocchie e di altre realtà religiose locali.

? Cosa sapere 194 parrocchie dell'Agrigentino si riuniscono a Canicattì per il Giovaninfesta 2026.. L'arcivescovo Alessandro Damiano richiama i giovani alla legalità citando Rosario Livatino.. A piazza Dante a Canicattì, 194 parrocchie dell’Agrigentino hanno dato vita oggi al Giovaninfesta 2026, con l’arcivescovo Alessandro Damiano che ha esortato i presenti a diventare sentinelle di giustizia richiamando la figura del beato Rosario Livatino. Il primo maggio si è trasformato in un momento di profonda riflessione per le nuove generazioni della provincia, che hanno riempito le strade del borgo per partecipare alle attività pomeridiane previste dal programma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canicattì, 194 parrocchie unite: giovani custodi della legalità Notizie correlate 5 posti per la Romagna: giovani custodi della biodiversitàLa Romagna non è solo un motore produttivo, è un territorio fragile dove l’acqua e il vento modellano ogni giorno la vita delle comunità. Caltanissetta: Giovani Nisseni Custodi della Settimana Santa 2026, Scelte le Nuove Figure Chiave della Processione.Giovani Nisseni al Centro della Tradizione: Scelte le Nuove Figure per la Settimana Santa 2026 La città di Caltanissetta si prepara ad accogliere la...