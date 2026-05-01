A Canelli si terrà domenica 17 maggio la seconda Festa di Primavera, un evento che coinvolge le piazze storiche della città. La manifestazione propone momenti dedicati alla natura e al benessere, coinvolgendo i visitatori in attività e iniziative lungo le vie principali. La giornata si inserisce nel calendario cittadino come un appuntamento volto a valorizzare il patrimonio locale e offrire un’occasione di svago e relax.

? Cosa sapere Canelli ospita la seconda Festa di Primavera domenica 17 maggio tra le piazze storiche.. L'evento promuove la sostenibilità urbana attraverso laboratori didattici e mercati di prodotti locali.. Domenica 17 maggio 2026, il centro di Canelli si trasformerà in un polo dedicato alla sostenibilità e al benessere con la seconda edizione della Festa di Primavera, un evento che mira a riconnettere la città spumantiera con i ritmi della natura.dal cuore pulsante dell'iniziativa, promossa dal Comune di Canelli con il supporto della Regione Piemonte, della Provincia di Asti e dell’ATL Langhe Monferrato Roero, la giornata si preannuncia come un momento di aggregazione sociale volto a valorizzare la qualità della vita urbana attraverso il contatto con l'ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canelli, la Festa di Primavera: natura e benessere tra le piazze

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