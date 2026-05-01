A Campobasso, sei lavoratori sono stati premiati con le Stelle al Merito dalla Prefetta Michela Lattarulo. L’evento ha visto la consegna di riconoscimenti a persone che si sono distinte nel loro ruolo professionale. La cerimonia si è svolta in città, alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle persone coinvolte. Il premio rappresenta un riconoscimento ufficiale per l’impegno e la dedizione dimostrati nel lavoro.

? Cosa sapere La Prefetto Michela Lattarulo ha consegnato le Stelle al Merito a sei lavoratori a Campobasso.. Amerigo Di Giulio riceverà l'onorificenza direttamente al Quirinale insieme al Capo dello Stato.. In Prefettura a Campobasso, questo primo maggio 2026, la Prefetto Michela Lattarulo ha consegnato le Stelle al Merito del Lavoro a sei cittadini che hanno saputo trasformare la fatica quotidiana in un esempio per l’intera comunità. Il salone di rappresentanza della Prefettura non era solo pieno di persone, ma carico di quel rispetto che si riserva a chi, con la propria dedizione, ha costruito i mattoni su cui poggia la nostra economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso, sei Stelle al Merito: premiati i lavoratori modello

Notizie correlate

Emilia-Romagna, 88 Stelle al merito: premiati i lavoratori d’eccellenza? Cosa sapere Il prefetto Ricci ha consegnato a Bologna 88 Stelle al merito del lavoro.

Gruppo OMR: 5 professionisti premiati con le Stelle al Merito? Cosa sapere Cinque professionisti del Gruppo OMR ricevono le Stelle al Merito il 1° maggio 2026.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Campobasso, a Palazzo San Giorgio approvato il rendiconto 2025: 14 voti a favore, sei astenuti, nove contrari e quattro assenti. La Lega chiede a Tramontano di lasciare il ruolo di capogruppo; Campobasso-Ascoli, le pagelle: stavolta i subentrati non fanno la differenza; CALCIO / SERIE C Sky Wifi – Le pagelle di Campobasso-Ascoli; Molise: sei nuovi Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito 2026, cerimonia il 1° maggio a Campobasso.

A Campobasso consegnate le stelle al merito a sei maestri del lavoro(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 MAG - Primo maggio in Prefettura a Campobasso con la cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro per il 2026. L'evento, presieduto dal rappresentante del Governo, M ... msn.com

Primo maggio, in Prefettura a Campobasso consegnate le Stelle al Merito - Telemolise - facebook.com facebook