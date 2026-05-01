Burnley addio Scott Parker | il tecnico lascia dopo la retrocessione

Il Burnley ha annunciato ufficialmente il 1 maggio 2026 la separazione da Scott Parker, con un accordo raggiunto di comune accordo. La decisione arriva in seguito alla retrocessione della squadra, che ha portato all'uscita del tecnico. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle motivazioni di questa scelta o ai piani futuri del club.

? Cosa sapere Il Burnley ha ufficializzato il 1 maggio 2026 l'addio di Scott Parker per accordo reciproco.. Mike Jackson guida la squadra nelle ultime quattro partite dopo la retrocessione in Premier League.. Il Burnley ha ufficializzato questo venerdì 1 maggio 2026 l’addio di Scott Parker, che lascia la guida tecnica della squadra per accordo reciproco dopo la retrocessione avvenuta la scorsa settimana. La decisione arriva in un momento di profonda trasformazione per il club, che deve ora affrontare le ultime quattro sfide della Premier League con Mike Jackson al comando temporaneo, partendo dalla prossima trasferta a Elland Road. L’ascesa e il crollo di un progetto ambizioso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Burnley, addio Scott Parker: il tecnico lascia dopo la retrocessione Turf Moor Transition Scott Parker Departs Burnley by Mutual Consent Following Relegation Notizie correlate Il Burnley liquida Scott Parker dopo la retrocessione: al suo posto arriva Michael JacksonIl Burnley dopo essere retrocesso in Championship si è separato da Scott Parker, al suo posto come allenatore ad interim per le ultime giornate della... Burnley, ufficiale l’addio di Parker: risoluzione contrattuale per il tecnico. Il comunicatoMilan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dopo la retrocessione c'è l'addio: il Burnley esonera Scott Parker; Svolta sulla panchina del Burnley in Premier League: via l'allenatore Scott Parker, al suo posto Michael Jackson; Il Burnley liquida Scott Parker dopo la retrocessione: al suo posto arriva Michael Jackson; Burnley, finale di stagione Thriller: Scott Parker va via, arriva... Michael Jackson. Burnley, ufficiale l’addio di Parker: risoluzione contrattuale per il tecnico. Il comunicato del club inglese con tutti i dettagliBurnley, ufficiale l'addio di Parker: risoluzione contrattuale per il tecnico. Il comunicato del club inglese con tutti i dettagli ... calcionews24.com Dopo la retrocessione c'è l'addio: il Burnley esonera Scott ParkerIl Burnley esonera Parker prima della fine del campionato, la ferita per la deludente retrocessione ha reso la scelta più veloce ... derbyderbyderby.it Nella giornata di ieri, il Burnley ha annunciato l'esonero di Scott Parker e il contestuale subentro, ad interim, di... Michael Jackson In queste ore, il web ha regalato delle vere e proprio perle per una notizia alquanto insolita: guardate qui alcuni dei più diverte - facebook.com facebook Gli allenatori svincolati: #Burnley, Scott #Parker saluta dopo la retrocessione #SkySport #SkyPremier x.com