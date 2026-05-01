Bottas | Non tornerò a Coachella boccia il festival musicale

Valtteri Bottas ha annunciato che non parteciperà nuovamente al festival musicale di Coachella, confermando che non tornerà in quella occasione. La decisione arriva dopo una pausa tra le sue ultime partecipazioni, avvenuta tra il Giappone e Miami. Il pilota ha reso nota la sua scelta tramite un messaggio pubblico, chiarendo di non essere interessato a tornare al festival in futuro.

?? Cosa sapere Valtteri Bottas boccia il ritorno al festival Coachella dopo la pausa tra Giappone e Miami. Il pilota Cadillac Racing preferisce evitare la folla e la presenza massiccia di influencer. Durante la pausa di cinque settimane tra i Gran Premi di Giappone e Miami, Valtteri Bottas ha dichiarato a Miami di non voler tornare al festival musicale Coachella dopo averlo frequentato insieme a Daniel Ricciardo. Il pilota della Cadillac Racing ha condiviso le sue impressioni riguardo l'evento di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bottas: “Non tornerò a Coachella”, boccia il festival musicale Notizie correlate Il 10 aprile torna il Festival musicale Coachella. Nuova musica, vecchio stile: le tendenze più forti si ispirano ...al 2016.Manca meno di una settimana al Coachella, il Festival musicale californiano diventato un fenomeno di costume negli anni Dieci. Leggi anche: Coachella, un festival ormai solo per gli influencer?