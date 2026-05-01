Bosnia lavoratori protestano contro la chiusura di un' acciaieria storica

Venerdì a Zenica, in Bosnia, migliaia di lavoratori si sono riuniti per protestare contro la chiusura di un'acciaieria storica. La manifestazione ha coinvolto persone con striscioni e bandiere, mentre i manifestanti chiedevano di mantenere attiva l'azienda e di evitare la perdita di posti di lavoro. La protesta si è svolta in un momento di crescenti tensioni legate alle decisioni aziendali e alle conseguenze per la comunità locale.

Diverse migliaia di persone si sono radunate venerdì a Zenica, portando striscioni e bandiere sindacali, per celebrare il ‘Labor Day’ con una protesta contro la probabile chiusura di un’acciaieria nella città centrale della Bosnia dopo che la produzione era stata sospesa la scorsa settimana a causa di perdite finanziarie. La folla si è radunata davanti all’edificio direzionale dell’acciaieria Nova Zeljezara Zenica, sventolando bandiere e fischiettando prima di stare dietro gli striscioni sindacali per l’inno nazionale. L’acciaieria, che oggi opera sotto il nome di Nova Zeljezara Zenica e impiega circa 2.000 persone, è stata fondata più di 130 anni fa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bosnia, lavoratori protestano contro la chiusura di un'acciaieria storica Workers in Bosnia protest against feared closure of historically important steel mill Notizie correlate Galleria nazionale, i lavoratori protestano contro la direttrice: “La gestisce come un’azienda privata”Domani 29 aprile i lavoratori dei sindacati Fp Cgil e Uil Pi si ritroveranno in presidio davanti la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e... Hoepli, a Milano flash mob contro la chiusura: messaggi in vetrina e lavoratori in presidioAlcune centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla libreria Hoepli di via Hoepli, a Milano, per un flash mob contro la chiusura...