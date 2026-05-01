La polizia ha effettuato un blitz in un hotel di Salis, portando all'arresto di alcune persone appartenenti al gruppo di sinistra chiamato “Antifa Ost”. Contestate accuse di lesioni personali aggravate e tentato omicidio. La vicenda è al centro dell’attenzione dopo le indagini e le successive azioni delle forze dell’ordine. Nel frattempo, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione in Parlamento riguardo all’accaduto.

Lesioni personali aggravate e tentato omicidio. Sono solo alcune delle accuse contestate al gruppo di sinistra denominato “Antifa Ost”. Il movimento, noto come “Hammerbande”, sin dal 2018, si è distinto per episodi di violenza ai danni di militanti o presunti tali di estrema destra, commessi in diverse città della Germania orientale. Insomma, parliamo di una realtà con una storia non pacifica e il cui nome dovrebbe essere lontano anni luce dalle istituzioni. Peccato che non sia proprio così. Secondo un servizio realizzato da Quarta Repubblica, in un noto hotel della capitale, ci sarebbe stato un blitz della polizia nei confronti dell'europarlamentare Ilaria Salis per episodi “non proprio tolleranti”, avvenuti nel territorio ungherese e collegati alla suddetta organizzazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blitz della polizia nell'hotel di Salis, FdI presenta un'interrogazione

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