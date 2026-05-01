A Bergamo, un giovane ha tentato di rapinare alcune birre in un supermercato di via Borgo Palazzo. Dopo aver preso le bottiglie, è uscito dal negozio e ha fatto cadere un passante dalla bicicletta. La polizia è intervenuta e ha arrestato il ragazzo. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o motivazioni dell’episodio.

In via Borgo Palazzo a Bergamo si è impossessato di alcune birre in un supermercato. Una volta fuori ha fatto cadere un uomo dalla bici. È entrato nel supermercato Md, in via Borgo Palazzo già ubriaco. Mentre girava tra le corsie, ha spaccato una bottiglia: un gesto che ha spaventato i presenti. Quindi ha preso una cassa di birra, uscendo senza pagare, nonostante l’intervento del personale di vigilanza che ha cercato di bloccarlo. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di giovedì 30 aprile. Sono state allertate le forze dell’ordine, che si sono subito dirette sul posto. Ma intanto il giovane, tunisino 24enne, in Italia dal 2016 e irregolare, ha aggredito un passante, un professore che pedalava tranquillamente in sella alla sua bicicletta lungo la ciclabile che costeggia la via.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, tenta una rapina e aggredisce passante: giovane arrestato

Notizie correlate

Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a MilanoSi aggirava per il supermercato Carrefour di via Turati (in centro a Milano) cercando di rubare alcuni prodotti e spintonando anche i dipendenti del...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Bergamo, tenta una rapina e aggredisce passante: giovane arrestato; Quindicenne tenta rapina a edicolante e lo prende a coltellate, identificato; Tentato omicidio e rapina a Brescia: fermato un 28enne residente a Bergamo, ferita una donna; Paura per una donna a Brescia, un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina: l'epilogo.

Bergamo, tenta una rapina e aggredisce passante: giovane arrestatoIn via Borgo Palazzo a Bergamo si è impossessato di alcune birre in un supermercato. Una volta fuori ha fatto cadere un uomo dalla bici. ecodibergamo.it

Tentato omicidio e rapina a Brescia: fermato un 28enne residente a Bergamo, ferita una donnaFermato un 28enne che vive a Bergamo per il tentato omicidio e la rapina avvenuti il 18 aprile a Brescia: avrebbe accoltellato una donna nella sua abitazione per rubare 800 euro. La vittima è ancora r ... ecodibergamo.it

TERRITORIO DI BERGAMO E PROVINCIA Una serata divertente, con i ragazzi dell’oratorio di Pradalunga! In questa serata Cuore di Donna presenterà il progetto della festa del volontariato. Un progetto importante realizzato grazie alla generosità di tanti! - facebook.com facebook

A Bergamo città bar e locali pieni, ma alle 13 ancora qualche parcheggio libero. In Valle Brembana mercatini, concerti e uscite in alta quota. x.com