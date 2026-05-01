Basciano riapre la SS 150 | via il blocco per il guasto alle condotte

Dopo due giorni di chiusura a causa di un guasto alle condotte, la strada statale 150 a Basciano è stata riaperta. La circolazione è stata momentaneamente regolata con senso unico alternato in prossimità della località Zampitto, dove l’Anas ha gestito il traffico. La riparazione ha permesso di ripristinare il regolare transito sulla strada interessata.

?? Cosa sapere Riaperta la SS 150 a Basciano dopo due giorni di blocco per condotte rotte. L'Anas gestisce il traffico in località Zampitto con senso unico alternato. La statale 150 della Valle del Vomano è tornata percorribile a Basciano dopo due giorni di blocco totale causato dalla rottura di due condotte del gas in località Zampitto, sebbene l'Anas debba ora gestire il passaggio con un sistema di senso unico alternato. L'emergenza, scattata quarantotto ore fa quando le tubazioni di media .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basciano, riapre la SS 150: via il blocco per il guasto alle condotte Notizie correlate L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco. Trump: "Ma il nostro blocco resta in vigore"L’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. Blocco sulla SS 534: il sindaco sfida Anas per il caos del semaforo? Cosa sapere Il sindaco di Cassano Iacobini chiede ad Anas l'intervento sulla SS 534 a Cammarata. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Basciano, ripristinato il gas ma resta il caos sulla ss 150: famiglie rientrate, contatori danneggiati. Basciano: emergenza gas, riaperta al traffico la Statale 150La strada era stata chiusa due giorni fa, dopo la rottura di due condotte del gas di media e bassa pressione, avvenuta in località Zampitto. rete8.it Emergenza gas a Basciano, riapre la statale 150E' stata riaperta al traffico la statale 150 della Valle del Vomano a Basciano, in provincia di Teramo. Lo fa sapere l'Anas, con una nota, precisando che la circolazione lungo il tratto è provvisori ... ansa.it