A Barcellona si attendono presto aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Hansi Flick, con notizie che indicano l’imminente firma e una durata di diversi anni. Le discussioni tra il tecnico e la dirigenza sono in corso, mentre si avvicina il momento in cui verrà ufficializzata la nuova intesa. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, rendendo più stabile il ruolo di Flick sulla panchina catalana.

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© Calcionews24.com - Barcellona, conferme sul rinnovo di Flick: quando arriverà la fumata bianca e per quanti anni firmerà il tecnico blaugrana

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