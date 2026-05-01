Assemblea No Ponte in vista una nuova protesta ad agosto | sollecitata la liquidazione della Spa

Il gruppo No Ponte ha annunciato una nuova manifestazione prevista per l’8 agosto, che si terrà in piazza. La protesta mira a chiedere la liquidazione della società coinvolta nel progetto dello Stretto di Messina, con l’obiettivo di bloccare definitivamente l’attuazione del progetto. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali social, invitando alla partecipazione e alla costruzione di un fronte comune contro l’iniziativa.

"L'otto agosto i No ponte saranno nuovamente in piazza. Costruiamo insieme le condizioni per la liquidazione della Stretto di Messina Spa e facciamo in modo che il progetto di devastazione annunciato più volte venga definitivamente cacciato dal nostro territorio" - quanto si legge sui social. Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio Hoepli, l’assemblea dei soci vota per la messa in liquidazione della società. Tremano 89 lavoratori Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Assemblea No Ponte, in vista una nuova protesta ad agosto: sollecitata la liquidazione della Spa; Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente Recchi dice no al bis; Stretto di Messina Spa approva il bilancio 2025: utile da 8,5 milioni e nuovo vertice societario; Ogliastra, servizio di guardia medica potenziato per il ponte del 25 aprile. A Messina in marcia i manifestanti No PonteA Messina il Corteo nazionale No Ponte: partenza nel primo pomeriggio da piazza Castronovo, prosecuzione su via Garibaldi fino all'incrocio con via Primo Settembre, dove poi i manifestanti si ... rainews.it E' record al corteo no ponte a Messina, 'siamo 15 mila'Gli organizzatori della manifestazione contro il ponte, a Messina, con lo slogan Lo stretto non si tocca gioiscono per il record di partecipazione, siamo 15 mila dicono, sotto una pioggia battente ... ansa.it La decisione dopo l’assemblea di giovedì 30 aprile. L’affondo di Vittorio Milesi: «Il tracciato non si tocca» Per il presidente Valeriano Bianchi è necessario ancora un confronto tecnico. - facebook.com facebook Delfin, oggi l'assemblea della 'cassaforte' della famiglia Del Vecchio. Leonardo Maria punta ad acquisire le due quote dei fratelli Paola e Luca per 10 miliardi di euro: diventerebbe così primo socio della holding con il 37,5%. I dettagli, con @elisaapiazza x.com