Assemblea No Ponte in vista una nuova protesta ad agosto | sollecitata la liquidazione della Spa

Da messinatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo No Ponte ha annunciato una nuova manifestazione prevista per l’8 agosto, che si terrà in piazza. La protesta mira a chiedere la liquidazione della società coinvolta nel progetto dello Stretto di Messina, con l’obiettivo di bloccare definitivamente l’attuazione del progetto. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali social, invitando alla partecipazione e alla costruzione di un fronte comune contro l’iniziativa.

"L'otto agosto i No ponte saranno nuovamente in piazza. Costruiamo insieme le condizioni per la liquidazione della Stretto di Messina Spa e facciamo in modo che il progetto di devastazione annunciato più volte venga definitivamente cacciato dal nostro territorio" - quanto si legge sui social. Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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