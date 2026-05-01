In una tranquilla cittadina, Arif si apre con Ceyda riguardo a un evento difficile, e lei all'inizio cerca di rassicurarlo, anche se poi i pensieri si fanno più cupi. La serie turca più seguita dal pubblico, “La forza di una donna”, continua a mostrare sviluppi inquietanti, tra una confessione scioccante e un colpo di pistola che ha segnato il Capodanno, alimentando nuovi sospetti tra gli spettatori.

D opo la confessione sconvolgente di?irin e il colpo di pistola che ha segnato il Capodanno, le nuove puntate della serie turca più amata dal pubblico, La forza di una donna, alimentano ulteriori sospetti. Oggi, venerdì 1 maggio la dizi va in onda alle 16:05. Sabato 2 maggio dalle 15:30 alle 16:30 c’è la puntata che dura un’ora mentre domenica 3 maggio l’appuntamento è alle 15:00, sempre su Canale 5. Chi vuole recuperare le puntate già andate in onda può approfittare della piattaforma Mediaset Infinity, dove ogni episodio è sempre disponibile in streaming, on demand. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche ›?irin confessa un omicidio: le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 1, 2 e 3 maggio, trama episodi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Arif si confida con Ceyda, che all'inizio lo tranquillizza, salvo poi pensare al peggio

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