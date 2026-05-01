arbitro var invita a non interferire durante il possibile rigore inter contro la roma

Durante la partita tra Inter e Roma, l'arbitro VAR ha comunicato ai suoi assistenti di non intervenire nel momento in cui si è verificato un possibile rigore a favore dell'Inter. La decisione è stata presa prima che l'azione venisse valutata dal campo, senza interventi da parte dei collaboratori dell'arbitro. La scena si è svolta in modo tale da mantenere la neutralità dell'intervento, senza influenzare le decisioni dell'arbitro principale sul campo.

"> MILANO, ITALIA – APRILE 27: Marko Arnautovic dell’FC Internazionale appare deluso dopo la sconfitta della squadra per 1-0 nel match di Serie A tra FC Internazionale e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza il 27 aprile 2025 a Milano. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Nuove Indagini sullo Scandalo Arbitrale in Italia. Secondo quanto riportato da Repubblica, il match della stagione scorsa tra Inter e Roma è uno dei tanti sotto inchiesta per presunti illeciti. Il sospetto è che Andrea Gervasoni, ex arbitro e attuale supervisore VAR, abbia esclamato “fatti gli affari tuoi” al direttore VAR durante una verifica di possibile rigore a favore dei Nerazzurri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Inter Lecce | rigore su Bonny revocato!

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L'ex arbitro Minelli a Fanpage: "A Open Var audio tagliati Allora, durante i raduni di Lissone abbiamo sempre analizzato le immagini con l’output del VAR, ovvero ascoltavamo la comunicazione che avveniva tra arbitro in campo e VAR. Ad Open VAR talvolta x.com