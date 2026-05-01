La squadra toscana retrocede in Serie B dopo appena un anno in Serie A, segnando un ritorno difficile per molti dei giocatori coinvolti. Il direttore generale ha commentato la stagione, affermando di essere convinto che molti dei giovani talenti riusciranno a tornare presto in massima serie. Ha anche riconosciuto di aver forse sottovalutato l'impatto della categoria superiore sulla squadra e sui risultati ottenuti.

La Serie A ritrovata, un anno fa, dopo 34 anni di attesa, è durata lo spazio di una sola stagione: con la sconfitta interna ad opera del Lecce, il Pisa scende nuovamente al piano di sotto. Giovanni Corrado, il dg del club pisano, è il primo a presentarsi davanti ai microfoni di Dazn: "È una serata amara, giustamente, perché perdiamo una categoria che abbiamo inseguito per anni con un pubblico che l'ha meritata, l'ha sognata e la perdiamo secondo me con una partita che è l'esempio di questa stagione. Dispiace, abbiamo fatto tutto quello che probabilmente erano le nostre possibilità - le sue parole -. Probabilmente abbiamo anche...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amarezza Pisa, il dg Corrado: "Sono certo che tanti di questi ragazzi ritroveranno la A presto"

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