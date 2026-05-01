Alghero crisi ai Bagni del Corallo | 20 lavoratori a rischio

A Alghero, i Bagni del Corallo hanno deciso di sospendere le attività per la stagione 2026, mettendo a rischio il lavoro di circa 20 persone. La società ha comunicato l’interruzione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulla durata della sospensione. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti e le autorità locali, che stanno monitorando la situazione.

? Cosa sapere La Società dei Bagni del Corallo interrompe le attività ad Alghero per la stagione 2026.. Il blocco legale su 4.600 metri quadri di costa mette a rischio venti lavoratori.. Oltre venti lavoratori stagionali rischiano di restare senza impiego ad Alghero dopo la decisione della Società dei Bagni del Corallo di interrompere le attività presso la struttura A-Mare per la stagione estiva 2026. Il litorale algherese affronta una stagione differente rispetto alle aspettative, con lo smontaggio delle installazioni che ha lasciato l’area di concessione priva di qualsiasi manufatto. La scelta della società gestrice, dettata dalle complicazioni legate all’iter burocratico e legale sulla concessione, mette in luce un vuoto operativo su oltre 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, crisi ai Bagni del Corallo: 20 lavoratori a rischio Notizie correlate Leggi anche: Portaerei USA in crisi: 42 interventi per i bagni, missione a rischio Csc in crisi di liquidità, a rischio lo stipendio dei lavoratori del trasporto pubblico localeCrisi di liquidità alla Csc, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina e a rimetterci potrebbero essere i lavoratori che...