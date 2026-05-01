ADL-Conte | prove tecniche di rinnovo

Tra le notizie più recenti, si segnala che si sta avvicinando un incontro tra il tecnico e il presidente di una squadra di calcio. L’obiettivo è valutare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. L’appuntamento è atteso a breve e rappresenta un momento chiave per definire il futuro professionale del tecnico coinvolto. La discussione riguarderà direttamente il rinnovo del contratto e le prospettive della squadra.

Ci sarà a breve il tanto atteso incontro tra Antonio Conte, allenatore azzurro, ed il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, per decidere se continuare il cammino insieme anche la prossima stagione. Come scrive oggi il quotidiano Il Roma, De Laurentiis e Conte si parleranno, il prima possibile: ovvero, a qualificazione avvenuta, o almeno sempre più vicina. Potrebbe accadere già dopo il Como, per quanto non ci sarà la matematica certezza della partecipazione alla massima competizione europea: una vittoria porterebbe fieno in cascina molto importante, e potrebbe essere preludio all’incontro più atteso dell’anno. Il futuro del Napoli è nelle mani salde di De Laurentiis, che ha le idee chiarissime.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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