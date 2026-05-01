La Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato il rendiconto 2025, segnando un avanzo di 78 milioni di euro. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto al disavanzo di 449 milioni di euro rilevato sette anni fa. La variazione indica una situazione finanziaria più stabile rispetto al passato. La cifra dell’avanzo sarà inserita nel bilancio regionale, che ora si presenta in positivo rispetto agli anni precedenti.

? Cosa sapere La Giunta Abruzzo approva rendiconto 2025 con avanzo di 78 milioni di euro.. Il surplus trasforma il disavanzo di 449 milioni registrato sette anni fa.. La Giunta regionale abruzzese ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025, registrando un avanzo di amministrazione pari a 78 milioni di euro dopo movimentazioni complessive tra riscossioni e pagamenti che sfiorano i 4,7 miliardi di euro. Seduti al tavolino del bar, mentre la sera di questo primo maggio scivola via lenta, si potrebbe parlare di conti in ordine come si parla della chiusura dei bilanci di una piccola bottega di paese. La notizia arriva direttamente dall’assessore al Bilancio, Quagliieri, che ha dato il via libera ai documenti contabili per il settimo anno consecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, bilancio in attivo: l’avanzo è di 78 milioni di euro

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